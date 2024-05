Professores da UECE rejeitam propostas do governo e continuam em greve - TV Jangadeiro

Em greve desde o dia 4 de abril, os docentes da Universidade Estadual do Ceará (Uece) decidiram não encerrar a paralisação. A maioria dos professores presentes na assembleia desta quinta-feira (2) votou pela continuidade da greve, rejeitando a proposta apresentada pelo Governo do Estado.

Segundo nota do Sindicato de Docentes da Universidade Estadual do Ceará (Sinduece), a “greve continua, para melhores condições de trabalho e uma universidade de qualidade para nossa sociedade e comunidade acadêmica”.

PROPOSTA DO GOVERNO

Em relação à carreira do docente, o Governo apresentou proposta que inclui a aprovação do Projeto de Lei referente às promoções e uma expansão de 25% no quadro de cargos. Contempla ainda a ampliação da carreira, tornando a posição de Titular acessível por meio de promoção a partir de 2026.

No aspecto econômico, além do aumento de 10% nos ganhos previstos no Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos (PCCV) com a inclusão da posição de Titular, foi proposta a concessão de abono único a ser pago em dezembro, abrangendo todos os funcionários ativos.

A proposta também abrangia a convocação imediata dos candidatos do cadastro de reserva. Na Uece, mais precisamente, a Reitoria recomendou a chamada imediata de 35 suplentes do cadastro de reserva, além das vagas já aprovadas e a realização de concursos para preencher as vagas disponíveis no último edital.

CONTRAPROPOSTA

A Diretoria formada pela Sinduece, pelo Sindicato dos Docentes da Universidade Estadual Vale do Acaraú (Sindiuva) e pelo Sindicato dos Docentes da Universidade Regional do Cariri (Sindurca), apoiou a proposta, entendendo-a como um resultado de negociação que reflete um equilíbrio de forças, com conquistas nos limites possíveis.

No entanto, a categoria considerou a proposta insuficiente, uma vez que não abordava a recomposição das perdas salariais (que chegam a 35,7%), não incluía nenhum plano de reposição e não atendia às necessidades dos docentes.

Em resposta, a assembleia decidiu iniciar a elaboração de uma contraproposta, a ser desenvolvida pelo comando de greve.