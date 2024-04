Pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão se reúne com presidente do PT em Brasília - TV Jangadeiro

O pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), se reuniu nesta quarta-feira (24) com a presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann. O encontro aconteceu no gabinete da deputada federal em Brasília.

“Conversamos sobre a conjuntura política no Brasil e no Ceará e, em especial, sobre os desafios da nossa capital, Fortaleza. Seguiremos fortes e unidos nesse projeto, que tem como principal diretriz cuidar das pessoas”, escreveu Leitão nas redes sociais.

Participaram também o governador Elmano de Freitas, o ministro da Educação, Camilo Santana, a senadora Janaína Farias, a secretária de Articulação Política do Governo do Estado, Augusta Brito, o deputado federal José Guimarães, líder do Governo Lula e vice-presidente nacional do PT, além do deputado estadual Guilherme Sampaio, presidente do PT de Fortaleza.

Também nas redes sociais, Guimarães menciona que o grupo foi apresentar Evandro Leitão à Gleisi como pré-candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza.

Em uma outra publicação, a senadora Janaína Farias se refere ao grupo como “alguns dos melhores quadros do PT” no Ceará. “Estamos trabalhando juntos, para transformar em realidade projetos que vão melhorar a vida de todo o nosso povo cearense”, escreveu.