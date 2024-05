Musical em homenagem a Belchior volta a Fortaleza após 5 anos - TV Jangadeiro

O musical “Belchior – Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro” está volta a Fortaleza para quatro apresentações entre os dias 10, 11 e 12 de maio. O espetáculo que reverencia o ícone da cultura cearense estará em exibição no Teatro José de Alencar.

As apresentações ocorrerão na sexta e sábado, às 20h, e domingo, às 18h. Existe ainda uma sessão das 17h no sábado, com ingressos disponíveis. A entrada se divide entre os setores balcão, frisa e torrinha, por R$ 60 a inteira. Enquanto o camarote e a plateia custam R$ 100 a inteira, com assentos com acessibilidade apenas na plateia.

A narrativa, concebida por Pedro Cadore e Cláudia Pinto, desenvolve-se a partir de trechos de entrevistas do próprio Belchior, proporcionando ao público um panorama da juventude do artista e de suas reflexões sobre um mundo em constante desconformidade.

O espetáculo destaca Pablo Paleólogo, que encarna o cantor cearense, e Bruno Suzano, que dá vida ao “Cidadão Comum”, uma presença constante nas canções de Belchior, representando, de certa forma, seu alter-ego.

Antônio Carlos Gomes Belchior, mais conhecido como Belchior, foi um compositor, cantor, pintor, desenhista, caricaturista. Nascido em Sobral, se destacou por composições que falam de amor e paz e, ao mesmo tempo, incitam às lutas sociais. O artista morreu em 2017, após a ruptura de um aneurisma da aorta, a principal artéria do corpo humano.