Moraes arquiva ação contra Bolsonaro sobre suposto pedido de asilo na embaixada da Hungria - TV Jangadeiro

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), arquivou a ação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro sobre um suposto pedido de asilo na embaixada da Hungria no Brasil, ocorrido em fevereiro deste ano. O magistrado afirmou que não há evidências.

O caso foi revelado pelo jornal estadunidense The New York Times, quando mostrou imagens de câmeras de segurança da embaixada. Segundo a apuração do jornal, o ex-presidente permaneceu dois dias no prédio logo após ter sido alvo de uma operação da Polícia Federal e ter o celular apreendido.

Apesar de na época ter sido ventilada a possibilidade de pedido de asilo ao país, Moraes concluiu que não há provas suficientes para essa afirmação. “Não há elementos concretos que indiquem – efetivamente – que o investigado pretendia a obtenção de asilo diplomático para evadir-se do país e, consequentemente, prejudicar a investigação criminal em andamento”, decidiu.

A defesa do ex-presidente celebrou a decisão. Fabio Wajngarten e Daniel Tesser, advogados de Bolsonaro, afirmaram à coluna da jornalista Mônica Bergamo que ele “sempre manteve postura colaborativa”

“Não havia motivo para que se cogitasse a hipótese de busca por asilo político, uma vez que quatro dias antes da visita à embaixada húngara foram determinadas diversas ordens de prisão preventiva e cautelares, evidenciando, portanto, que há ausência de elementos mínimos para supor a iminência de uma imponderável ordem de prisão preventiva”, acrescentaram.