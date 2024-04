Justiça decreta prisão preventiva de garçom suspeito de matar vereador em Camocim - TV Jangadeiro

O garçom Antônio Charlan Rocha Souza, suspeito de matar o vereador César Araújo Veras, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, durante audiência de custódia realizada pelo 5º Núcleo Regional de Custódia e de Inquérito com sede em Sobral, nesta segunda-feira (29).

O caso aconteceu durante o horário de almoço em um restaurante na tarde deste domingo (28). Além do parlamentar, outras duas pessoas que estavam no local também foram esfaqueadas.

Segundo o auto de prisão em flagrante, o garçom, que trabalha há 13 anos no estabelecimento, utilizou uma faca da cozinha do restaurante para realizar o crime. Ele conhecia as três vítimas, mas não tinha desavenças com nenhuma delas.

Em depoimento, Antônio Charlan Rocha Souza declarou que viu a arma do crime enquanto estava bebendo água. Depois disso, se dirigiu até às vítimas e praticou o crime. Ele informou que só lembrou do que havia feito quando foi parado pelos policiais.

O Ministério Público do Estado (MPCE) requereu a conversão da prisão em flagrante para preventiva. Já a defesa do garçom, pediu a instauração de um incidente de insanidade mental para o suspeito.

Na fundamentação da decisão, o juiz Victor Nogueira Pinho, que presidiu a audiência de custódia, destacou que “a manutenção do flagrante em liberdade traz sérios riscos à ordem pública, ante a ameaça concreta de reiteração delitiva, revelada a partir do modo em que se desenvolveu o fato criminoso”.