Vereador é investigado por violência psicológica e por induzir o suicídio da ex-companheira - TV Jangadeiro

O vereador de Tianguá e candidato à reeleição pelo Partido Progressista (PP), Juliano Magalhães Coelho, é suspeito de violência psicológica e de ter induzido o suicídio da ex-companheira Lidaina Aguiar, que foi encontrada morta dentro de sua própria loja no dia 21 de agosto.

O caso, que inicialmente foi notificado como suicídio, é investigado pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE). Em nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) afirmou que “investiga se o caso teve induzimento, auxílio e/ou instigação ao suicídio e se a mulher sofria violência psicológica por parte do ex-companheiro”.

A Câmara Municipal de Tianguá aceitou uma denúncia contra o vereador. Caso a versão seja confirmada, Juliano Magalhães Coelho terá o mandato cassado.

“Os atos que são objeto de investigação policial e de conhecimento público são graves e afrontam os princípios que norteiam a moralidade e a ética esperada de um representante do legislativo municipal. A conduta do vereador é incompatível com a dignidade do cargo e caracteriza evidente quebra de decoro parlamentar. A Câmara poderá cassar o mandato de vereador quando este proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com o decoro na sua conduta pública”, diz um trecho do documento. .

Familiares, amigos e moradores de Tianguá realizaram um ato em memória de Lisdaina Aguiar e em busca de justiça por sua morte. A empresária e o suspeito tinham uma filha juntos.