Veja a avaliação das gestões de Sarto e Elmano na 4ª Pesquisa Jangadeiro/Ideia - TV Jangadeiro

A nova pesquisa Jangadeiro/Ideia avaliou as gestões do prefeito de Fortaleza e candidato à reeleição, José Sarto (PDT), e do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT).

Veja os números de Sarto

A administração de Sarto é considerada ótima ou boa por 27% dos eleitores. Os resultados mostram que 6% o avaliam como ótimo, 21% como bom, 35% como regular, 13% como ruim, 22% como péssimo e 3% não souberam opinar.

Confira os números de Elmano

Já a gestão de Elmano de Freitas é considerada ótima ou boa por 33% dos eleitores, com 6% a avaliando como ótima, 27% como boa, 30% como regular, 14% como ruim, 19% como péssima e 4% sem opinião formada.

Os levantamentos foram realizados entre 24 e 28 de setembro, com 1.000 entrevistados maiores de 16 anos, residentes e aptos a votar em Fortaleza.