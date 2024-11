» Vacina brasileira contra câncer de próstata é aprovada para ensaios clínicos nos EUA

Uma vacina terapêutica contra o câncer de próstata, desenvolvida por pesquisadores brasileiros, foi aprovada pela agência reguladora dos Estados Unidos, a Food and Drug Administration, para estudos clínicos. Essa é a primeira vez que um tratamento do tipo atinge esse estágio.

Criada a partir das células cancerosas do paciente, a vacina procura fortalecer o sistema imunológico contra a doença e reduzir a reincidência, junto com os tratamentos convencionais. Dados apontam que a imunoterapia personalizada reduz a recorrência da doença de 37% para 12%, enquanto a mortalidade entre pacientes tratados caiu de 12,8% para 4,3%.

Segundo o médico e cientista Fernando Thomé Kreutz, líder da pesquisa, estudos anteriores em brasileiros já demonstraram um impacto significativo na diminuição das recorrências e da mortalidade.

Nos Estados Unidos, o primeiro paciente foi tratado nesta terça-feira (29) como parte de um estudo adaptativo de fase 2, com previsão de duração de até 22 meses. A expectativa é que os dados iniciais da resposta imunológica estejam disponíveis em 90 dias. Para que a imunoterapia esteja disponível nos EUA, os resultados precisam ser validados em 230 pacientes. No Brasil, a equipe buscará a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Kreutz destaca que, além dos benefícios médicos, a vacina pode representar uma economia para o país. “No Brasil, o tratamento convencional custa ao SUS cerca de R$2,4 milhões por paciente, o que dificulta o acesso a terapias inovadoras”, afirma.

Os brasileiros também planejam expandir a aplicação para outros tipos de tumores, como os gastrointestinais e pulmonares. A coordenação desses estudos será liderada pelo médico Alberto Stein, que acredita que o Brasil pode aprovar o tratamento antes dos EUA.

Em novembro, a campanha de prevenção ao câncer de próstata ganha destaque. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, um em cada oito homens é diagnosticado com a doença. O câncer de próstata é a segunda principal causa de morte por câncer entre homens, atrás apenas do câncer de pulmão.