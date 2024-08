» Turista é morto após seguir GPS e entrar em área dominada por facção em Fortaleza

Um turista natural do Piauí, de 58 anos, foi morto a tiros na madrugada desta quinta-feira (22) após ele e dois amigos entrarem na Comunidade do Oitão Preto, no bairro Moura Brasil, em Fortaleza.

Os três estavam na cidade para participar de um evento e se hospedariam em um hotel na região, mas, ao seguirem a rota indicada pelo GPS, acabaram entrando em uma área controlada por uma facção criminosa.

Segundo a Polícia Militar, ao entrarem na comunidade, os turistas se depararam com homens armados e tentaram fugir. Os criminosos dispararam contra o veículo, atingindo um dos passageiros, que estava no banco de trás.

Uma equipe da polícia, que estava nas proximidades, ouviu os tiros e rapidamente chegou ao local, onde encontrou a vítima em um carro vermelho. Os outros dois turistas conseguiram escapar correndo pelas vielas da comunidade, sendo localizados mais tarde pela polícia, sem ferimentos.

As vítimas relataram estarem em Fortaleza para um evento automotivo e, ao tentarem chegar ao hotel, seguiram o trajeto indicado pelo GPS, entrando na comunidade.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que equipes da Polícia Militar e da Perícia Forense realizaram os primeiros levantamentos no local e que “faz diligências no intuito de identificar e capturar os suspeitos de envolvimento no homicídio”.