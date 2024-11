» Suspeito de tráfico internacional de drogas e de chefiar facção é preso em shopping de Fortaleza

Um homem de 35 anos, suspeito de envolvimento no tráfico internacional de drogas, foi preso pela Polícia Civil do Ceará em um shopping de Fortaleza. O suspeito é apontado pelas autoridades como chefe de uma facção criminosa de origem carioca com atuação nos bairros Serviluz e Vicente Pinzon.

Considerado o principal alvo de investigação da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), unidade especializada da Polícia Civil, o suspeito seria responsável por diversos crimes registrados no Ceará.

Na última quinta-feira (31), os agentes da Polícia Civil cumpriram um mandado de prisão preventiva contra o homem em um shopping da Capital pelo envolvimento em organização criminosa. Não foi informado o nome do shopping.

O suspeito também foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e receptação, e, com ele, foram apreendidos celulares, munições e uma pistola.