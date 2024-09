Sem saber que estava grávida, mulher dá à luz em banheiro de barraca na Praia do Futuro - TV Jangadeiro

Uma mulher deu à luz em um banheiro de uma barraca da Praia do Futuro, em Fortaleza, neste domingo (22). O parto improvisado aconteceu por volta das 15h40 e contou com o auxílio da irmã da mãe, que retirou o bebê após ele cair no vaso sanitário. Em seguida, banhistas acionaram os guarda-vidas do posto próximo ao local.

A equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) foi chamada e prestou os primeiros socorros, realizando o clampeamento do cordão umbilical e desobstrução das vias aéreas.

A mãe, que alegou desconhecer a gravidez devido a ciclos menstruais irregulares, amamentou o bebê no local. Ambos foram levados ao Hospital Geral de Fortaleza (HGF), onde receberam atendimento médico.