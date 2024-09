Sarto promete acabar com multas por viseira levantada e perdoar infrações dos últimos cinco anos - TV Jangadeiro

O prefeito José Sarto (PDT), candidato à reeleição, prometeu cancelar a aplicação de multas para motociclistas que andam com a viseira do capacete levantada.

Segundo informou, um projeto de lei prevendo a remissão das dívidas dos últimos 5 anos será enviado à Câmara Municipal de Fortaleza após o período eleitoral. O prefeito publicou a informação em um post nas redes sociais.

A medida também é uma promessa de campanha de outros candidatos. Sarto afirmou que a iniciativa foi tomada após diálogo com a categoria e que já perdoou dívidas em outras ocasiões.

“Já fiz isso em momentos anteriores e, sendo reeleito, vamos enviar uma mensagem para a Câmara para anistiar todas as multas. Foi uma demanda da categoria. É até compreensível que a viseira seja obrigatória nas zonas rurais e nas rodovias, mas no trânsito urbano houve uma exorbitância. A gente precisa reconhecer a reclamação dos usuários da categoria, em diálogo com a AMC”, comentou.

Ele ressaltou ainda que, de 2023 para 2024, mesmo com a obrigatoriedade das viseiras, já houve uma redução de 70% nas multas desse tipo em Fortaleza.

“O que se precisa fazer é regulamentar melhor o Código de Trânsito. E, para isso, a gente vai conversar com a bancada federal, para que eles apresentem propostas para adequar o uso das viseiras nas áreas urbanas”, explicou.