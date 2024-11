» Quer correr à noite na Arena Castelão? Estádio será palco de corrida de 6 km em dezembro

Fortaleza recebe, no dia 6 de dezembro, o Cross Urbano Caixa, uma corrida de 6 quilômetros na Arena Castelão. O evento acontece na sexta-feira à noite, a partir das 18h30. Os participantes passam por túneis, rampas, passarelas, arquibancadas e dão volta olímpica ao redor do gramado.

Na Arena Castelão, a chegada ocorre no campo de futebol, fora das quatro linhas, mas no gramado após uma volta olímpica completa. O evento termina com uma subida de escadas até o pórtico de chegada.

🤳🏾 As inscrições, a partir de R$ 59,95, estão abertas no site www.crossurbanocaixa.esp.br até o dia 5 de dezembro. Os kits para os inscritos serão entregues na loja Centauro, localizada no Shopping Iguatemi Bosque, na Avenida Washington Soares, 85. A retirada deve ser realizada no dia 4 de dezembro, das 12h às 20h; e dia 5, das 12h às 20h.

DESDE A COPA DO MUNDO

Criado durante a Copa do Mundo de 2014, o Cross Urbano Caixa transformou estádios em verdadeiros playgrounds aeróbicos, estimulando o uso multiuso da arena usada na Copa “É um evento esportivo para todas as idades. Os três primeiros classificados em cada faixa etária recebem premiações, garantindo que todos tenham oportunidade de brilhar”, explica Freddy Carvalho, organizador do evento.

“Outra singularidade são as largadas em baterias, dividindo os corredores por faixas etárias, de forma que o atleta possa ter uma experiência e corrida mais personalizada, sem aquela saída em massa”, acrescenta Carvalho.

📍Cross Run Caixa

Inscrições: até o dia 5 de dezembro

Data da corrida: 6 de dezembro (sexta-feira)

Horário: às 18h30

Mais informações: @crossurbanocaixa