» Quanto vale a vida dos adolescentes de Fortaleza?

Enquanto debatemos a indicação de Onélia Santana, esposa do senador Camilo Santana (PT), para o Tribunal de Contas do Estado, dois adolescentes foram assassinados quando retornavam da escola, em Fortaleza.

A forma como foram executados e a baixa repercussão das mortes colocam em questão o valor da vida humana na 4ª maior capital do país.

O adolescente Ivo dos Santos Silva, de 15 anos, foi morto em uma rua próximo à Escola Municipal Professora Maria Antonézia Meireles e Sá, no Barroso. A ação ocorreu em meio a diversos alunos, causando terror entre quem presenciou.

Ivo dos Santos Silva estava sem camisa, mas portava a camisa da farda, bem como a mochila da rede municipal. Um homem foi preso um dia após o crime: Haglason Roberty da Silva Oliveira, de 22 anos. Um adolescente também estaria envolvido, mas está foragido. O assassinato teria sido motivado por vingança na disputa entre facções.

Dois dias depois, uma adolescente de 16 anos, identificada como Yasmin, foi morta quando retornava da Escola em Tempo Integral Governador Virgílio Távora, em Messejana. Ela caminhava pela Rua Almeida Rego. Um jovem, em uma bicicleta, se aproxima. Usa boné branco e roupas esportivas escuras. Trata-se de uma cena comum em qualquer periferia. Em nenhum momento, a adolescente percebe a ameaça. Yasmin é baleada quase à queima-roupa pelas costas. O agressor deixa o local como se nada houvesse acontecido.

Duas vidas jovens, com imenso potencial. Extintas de forma covarde e violenta. É preciso que compreendamos nossa juventude como um manancial de criatividade e de riqueza de possibilidades. Mesmo que os culpados sejam responsabilizados formalmente, em um processo moroso e com diversos ônus. Os dias passam e o ano novo chegará, com suas promessas. Para os familiares, só restarão o luto e a indignação com um crime tão absurdo e, ao mesmo tempo, tão rotineiro em nossa cidade que sequer nos importamos. Quanto vale a vida dos nossos jovens?

▫️ Ricardo Moura é jornalista e sociólogo. Editor do Blog Escrivaninha (@blogescrivaninha), especializado em Segurança Pública.