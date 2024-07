» PSTU confirma candidatura de Zé Batista para Prefeitura de Fortaleza; Malu Costa será vice

O Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) confirmou a candidatura de Zé Batista e Maria de Lourdes Gonçalves, Malu Costa, como candidatos a prefeito e vice-prefeita, respectivamente. A chapa vai disputar a Prefeitura de Fortaleza. A convenção realizada pelo diretório municipal do partido aconteceu na manhã deste sábado (27) no Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Ceará (Sintro), no Centro de Fortaleza.

De acordo com a chapa, a candidatura do partido surge a partir de uma tentativa de dialogar com a população sobre a atuação política da cidade. “Nós, do PSTU, defendemos outra forma de organização da sociedade, uma sociedade socialista, sem opressão, sem exploração, onde a riqueza gerada sirva a todos”, diz o manifesto da campanha.

O partido destaca como pontos principais o que chama de “situação crítica enfrentada pela juventude, mulheres e comunidade LGBTQIA+”, afirmando que são grupos recorrentemente afetados pela violência e pela falta de políticas públicas.

“Faremos uma prefeitura voltada aos trabalhadores e à população carente, investindo nos bairros da periferia, nos postos de saúde, nas escolas públicas e não na privatização desses setores”, destacam.

QUEM É QUEM

José Batista Neto, mais conhecido como Zé Batista, dirigente do PSTU, operário da construção civil, sindicalista e coordenador licenciado da CSP – CONLUTAS. Natural de Iguatu no interior do Ceará, está na sua terceira disputa eleitoral,quando concorreu a eleição para vereador em 2020 e governador em 2022.

Maria de Lourdes Gonçalves da Costa, candidata a vice-prefeita de Fortaleza pelo PSTU, é conhecida no movimento sindical como Malu Costa e concorre pela primeira vez a um cargo eletivo. Trabalhou no Sindicato dos Trabalhadores em Informática, onde iniciou sua participação nos movimentos de luta em defesa dos trabalhadores. Em 2001, ingressou no serviço Público Municipal e no período de 2004-2012 foi diretora do Sindicato dos Servidores Públicos de Fortaleza (SINDIFOR).