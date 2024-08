» PSDB e Cidadania anunciam chapa de Sarto para reeleição

A federação entre o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) e o Cidadania oficializou, neste domingo (4), Élcio Batista (PSDB) como candidato à reeleição para o cargo de vice-prefeito de Fortaleza na chapa encabeçada por José Sarto (PDT), que também busca um segundo mandato.

A vice-candidatura foi homologada durante convenção partidária realizada no Espaço Pirata, na Praia de Iracema. O evento contou com a presença virtual do ex-senador Tasso Jereissati (PSDB), que enviou um vídeo aos postulantes.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Jornal Jangadeiro (@jornaljangadeiro)

Élcio Batista destacou a educação como uma das prioridades do seu Plano de Governo. “Eu só estou aqui hoje por conta da minha educação, porque a educação que eu recebi em casa e nesta cidade mudou o meu futuro. É por isso que eu alcancei muito mais do que realização profissional, alcancei realização pessoal. Este projeto que está aqui não vê o exemplo como exceção, mas como regra. Queremos que todos na cidade tenham as mesmas oportunidades que tivemos. A gente quer construir um futuro junto com as pessoas”, declarou.

No palanque, Sarto comparou os índices de educação alcançados por sua gestão com aqueles obtidos pelo Partido dos Trabalhadores (PT) durante sua administração no Paço Municipal.

“Hoje, Fortaleza tem a melhor educação do Brasil. Não era assim há 12 anos. Quando o PT governou a cidade, Fortaleza era a penúltima em qualidade de ensino no Ceará. Junto com Élcio, colocamos esta cidade como a melhor em educação entre as capitais brasileiras”, comentou.