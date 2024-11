» Programa “Minha Casa, Minha Vida” vai beneficiar 10 município no Ceará com até 50 mil habitantes

O programa habitacional “Minha Casa, Minha Vida” vai construir moradias em municípios com até 50 mil habitantes. Com essa iniciativa, 10 cidades do Ceará serão contempladas. Deslize para o lado e confira quais são.

A informação foi divulgada pelo Governo Federal nesta sexta-feira (22). Os estados e municípios têm até 10 de dezembro para formalizar as propostas e garantir a contratação das obras pela Caixa Econômica Federal até o final deste ano.

Segundo o Ministério das Cidades – órgão responsável pelo programa social – o objetivo desta edição é beneficiar cidades menos populosas. “As moradias atendem famílias com renda bruta mensal na Faixa Urbano 1 do MCMV, correspondente a até R$ 2.850, admitindo-se o atendimento de renda enquadrada na Faixa Urbano 2 (até R$ 4.700)”.

O QUE É O MCMV?

O programa oferece subsídios e taxas de juros reduzidas para tornar mais acessível a aquisição de moradias populares, tanto em áreas urbanas quanto rurais, com o objetivo de combater o déficit habitacional no País. O Programa atende famílias com renda mensal bruta de até R$ 8 mil em áreas urbanas; e renda anual bruta de até R$ 96 mil em áreas rurais. Para se qualificarem no MCMV, as famílias devem atender a requisitos de renda, e não devem possuir nenhum imóvel registrado em seu nome.