» Professores comentam sobre os “desafios para a valorização da herança africana no Brasil”

Estudantes que participam do ENEM neste domingo (3) terão como desafio elaborar uma redação sobre os “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil”. O Jornal Jangadeiro conversou com professores, historiadores e sociólogos para entender melhor sobre o tema.

A professora de Português e Redação, Maria Yanne Fernandes, surpreendeu-se com a escolha do tema, mas destacou sua importância. “Achei muito relevante o tema, porque temos uma lei, a Lei 10.639, que obriga o ensino de história e cultura africana nas escolas. Mas a gente sabe que isso não é uma realidade para todas as escolas, pelo menos para a maioria não é, e trazer o tema assim acredito ser um reforço de que precisamos falar e valorizar essa herança africana”.

Yanne destaca que abordar questões raciais e a herança africana vai além de tratar apenas sobre escravidão e racismo. “Precisamos também trazer uma perspectiva positiva para a sala de aula da nossa herança africana, falar sobre ela, seja na questão histórica, cultural. A herança africana está em todos os contextos do nosso país, até mesmo na nossa fala; o português do Brasil tem uma herança das línguas africanas”, disse.

A historiadora Zenaide Lobo concorda. Para ela, “é preciso reconhecermos os aspectos da cultura africana que definem a sociedade brasileira. Valorizar essa herança não é apagar os horrores de nosso passado escravista, mas reconhecer que, sem os africanos, nossa sociedade não seria como é hoje”. Ela acredita que “reconhecer que essa luta é dever de todos aqueles que beberam e continuam bebendo da herança talvez seja o melhor caminho para um futuro mais equitativo”.

Já para a socióloga Ângela Assis, falar do “racismo estrutural é pensar que construímos uma sociedade onde a estrutura coloca pessoas negras em posições inferiores e desumanas, isso se expressa de diferentes formas, seja na falta de visibilidade, apropriação cultural, desigualdade socioeconômica, sendo as principais vítimas de violência policial, violência sexual. Isso também é algo a se pensar quando falamos de valorização de aspectos culturais de matriz africana”, complementou.