» Primeiro eclipse lunar do ano será visível nos próximos dias; veja data e horário

O primeiro eclipse lunar de 2025 será visível no Brasil, nos próximos dias. Segundo a Agência Espacial dos Estados Unidos (Nasa), o eclipse ocorrerá na madrugada entre os dias 13 e 14 de março (próximas quinta e sexta-feira).

O começo está previsto para às 00h57 da sexta-feira (14). O eclipse atingirá sua fase total por volta de 3h25 (de Brasília), quando a Terra estará entre o Sol e a Lua. O momento deve durar aproximadamente uma hora e cinco minutos. Durante o evento, a lua irá adquirir tons que variam entre o alaranjado e o avermelhado. Confira as fases:

00h57: começo do eclipse penumbral

02h09: começo do eclipse parcial

03h26: começo da totalidade do eclipse, quando a lua assume tom avermelhado

04h31: encerramento da totalidade

05h47: fim do eclipse parcial, mas a lua ainda na penumbra

07h: fim do eclipse penumbral

Ao contrário do eclipse solar, o eclipse lunar pode ser visto sem proteção nos olhos. Assim, para uma melhor visualização do fenômeno é aconselhado se afastar das luzes artificiais e buscar lugares mais escuros, como estradas, praias e campos.