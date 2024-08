» Precisa emitir um documento? Casa do Cidadão é inaugurada no shopping Riomar Kennedy

O Governo do Ceará inaugurou, nesta quinta-feira (22), uma nova unidade da Casa do Cidadão. O equipamento está instalado no shopping RioMar Kennedy, localizado na Avenida Sargento Hermínio Sampaio, nº 3100, no bairro Presidente Kennedy, em Fortaleza.

A Casa do Cidadão funciona no piso L2, próximo às Lojas Americanas, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

COMO FUNCIONA

O equipamento atende à população cearense que deseja emitir a Carteira de Identidade Nacional, popularmente conhecida como RG, a Carteira Digital de Trabalho, certidões de Antecedentes Criminais e outros documentos relacionados ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

A unidade, gerida pela Secretaria da Proteção Social (SPS), reúne serviços da própria Pasta, do Sine/IDT, Cagece, Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) e Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS).