» Pré-Carnaval começa este fim de semana com Solange Almeida no Conjunto Ceará

O Pré-Carnaval de Fortaleza começa nesta sexta-feira (31), com atrações da cena musical nacional e cearense se apresentando em três pontos: na Praça do Ferreira, no Aterrinho da Praia de Iracema e no inédito Polo de Lazer do Conjunto Ceará. Todos os eventos têm acesso gratuito.

💬 “Sempre me questionei sobre a razão de as grandes festas públicas em Fortaleza acontecerem somente na Beira-Mar e na Praia de Iracema. Esse gesto só aumentava as desigualdades da nossa cidade. Agora, na condição de prefeito, determinei que fossem descentralizadas as atrações do Carnaval, para que a festa seja plural e próxima de todos os fortalezenses”, disse o prefeito de Fortaleza Evandro Leitão.

O Ciclo Carnavalesco de Fortaleza 2025 segue até o dia 4 de março, com mais de 100 atrações artísticas fortalezenses, 48 blocos de rua independentes e 33 agremiações pelas ruas da cidade. A programação também inclui artistas, bandas e DJs selecionados a partir do Edital de Artistas e Grupos do Ciclo Carnavalesco de Fortaleza 2025.

SERVIÇO

Pré-Carnaval de Fortaleza 2025

Datas: 31/01 e 01/02 de 2025 (sexta-feira e sábado)

Locais: Praça do Ferreira (Rua Floriano Peixoto, s/n – Centro) | Aterrinho da Praia de Iracema (Av. Historiador Raimundo Girão, s/n – Praia de Iracema) | Polo de Lazer do Conjunto Ceará (Av. Ministro Albuquerque Lima, 727 – Conjunto Ceará)

Acesso gratuito