Policial armado invade Aeroporto de Fortaleza, exige voo e ameaça funcionários - TV Jangadeiro

Um policial civil armado invadiu o Aeroporto Internacional de Fortaleza, acessou a área de check-in e exigiu um voo, ameaçando funcionários e passageiros. O caso ocorreu por volta das 5h30 desta quinta-feira (3).

Segundo apuração do jornalismo da Jangadeiro, o policial cearense, de 32 anos, concursado no Rio Grande do Norte, chegou ao Aeroporto de carro, em alta velocidade, e entrou com a arma em punho, provocando a evacuação imediata das pessoas na área de check-in doméstico.

Equipes da Polícia Militar do Ceará e da segurança do aeroporto foram acionadas para controlar a situação. O local permaneceu isolado entre 5h50 e 6h. O homem foi levado à delegacia dentro do aeroporto.

A Fraport, empresa que administra o aeroporto, afirmou que o suspeito parecia estar em “aparente surto psicótico” e garantiu que não houve impacto nas operações aeroportuárias. “O Aeroporto está funcionando normalmente.”

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o homem se entregou após conversar com equipes do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur). “De acordo com as primeiras informações colhidas no local, o homem estava aparentemente em surto. Ele é cearense e estava sendo procurado por familiares. O homem foi conduzido pelas equipes da PMCE e será ouvido na Delegacia do Aeroporto. No momento, a ocorrência encontra-se em andamento”, contou o órgão.