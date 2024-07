» PL opta por convenção fechada para oficializar candidatura de André Fernandes

Sob a justificativa de evitar problemas com a Justiça Eleitoral, o PL decidiu oficializar a candidatura de André Fernandes à Prefeitura de Fortaleza em convenção partidária fechada. A homologação do candidato deve acontecer nesta sexta-feira (2).

De acordo com a assessoria do deputado federal, André Fernandes foi o único pré-candidato multado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e obrigado a remover da internet imagens do lançamento da pré-candidatura, no Ginásio Paulo Sarasate, em maio deste ano.

Ele foi condenado pelo TRE por propaganda eleitoral antecipada e multado em R$ 15 mil. Na ocasião, o ex-presidente Jair Bolsonaro e o deputado federal Nikolas Ferreira estavam presentes.

“Um dos motivos da nossa punição, de acordo com o TRE, é porque tinha uma multidão usando verde e amarelo. Como não queremos mais problemas com a Justiça Eleitoral e não temos o poder de controlar o povo, em conversa com o jurídico e os 44 pré-candidatos a vereador, decidimos oficializar a candidatura no dia 2 em convenção fechada”, diz em nota.

Segundo o pré-candidato, será realizada uma grande festa de lançamento da chapa no dia 16 de agosto. “No primeiro dia de campanha, pararemos Fortaleza e soltaremos esse grito que está preso na garganta”.