PF apreende R$ 600 mil em espécie que seriam usados para comprar votos em municípios no Ceará - TV Jangadeiro

A Polícia Federal (PF) cumpriu, na manhã desta sexta-feira (4), nove mandados de busca e apreensão nas cidades de Fortaleza, Canindé e Choró. A ação mira um grupo criminoso, composto por familiares e associados, que estaria oferecendo dinheiro a eleitores em troca de votos. Durante a operação, um dos integrantes foi encontrado com R$ 600 mil em espécie.

A Operação Mercato Clauso, que contou com o apoio da Promotoria Eleitoral de Canindé, começou após denúncias apontarem um esquema de compra de votos, envolvendo o uso de recursos ilícitos, supostamente vindo de contratos fraudulentos com entes públicos, para financiar campanhas eleitorais.

De acordo com a PF, as investigações e os depoimentos coletados indicam que o grupo buscava influenciar o processo eleitoral em diversos municípios do Ceará, mas não detalhou quais.

Com a deflagração da operação, a Polícia Federal segue apurando a extensão do envolvimento do grupo e buscando garantir a lisura das eleições municipais. Novos desdobramentos sobre a atuação em Canindé e outros municípios do estado podem surgir.