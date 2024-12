» Pesquisa revela que café reduz risco de doenças cardiovasculares e diabetes tipo 2

Um novo estudo, publicado no periódico NeuroScience, revela que o consumo de café pode oferecer benefícios significativos. A pesquisa revelou que a ingestão de uma a cinco xícaras por dia pode estar associada à diminuição do risco de insuficiência cardíaca e mortalidade geral.

Os efeitos benéficos do café são atribuídos a suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, além de influências positivas sobre o metabolismo lipídico e a sensibilidade à insulina.

Componentes da bebida como enterodiol e enterolactona também são citados no trabalho pelo potencial na modulação dos níveis de glicose no sangue, associado à redução do risco de diabetes tipo 2.

Exageros, especialmente, no período da tarde, podem causar insônia. Além dessa função estimulante, há indícios de que a cafeína oferece proteção cardiovascular, pois contém polifenóis, que combatem o estresse oxidativo e blindam as artérias.

O café oferta ainda sais minerais, caso do potássio e do magnésio, além da niacina, uma vitamina do complexo B. Esse trio de micronutrientes se mostra aliado da saúde cardiovascular.