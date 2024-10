» Pesquisa Paraná Fortaleza: André tem 51,6%, e Evandro 48,4% dos votos válidos

A terceira pesquisa do Instituto Paraná para o segundo turno em Fortaleza, divulgada nesta quinta-feira (24), mostra André Fernandes (PL) com 51,6% dos votos válidos, enquanto Evandro Leitão (PT) aparece com 48,4%. Os votos válidos excluem brancos, nulos e indecisos. Com margem de erro de 3,2 pontos percentuais, os candidatos estão tecnicamente empatados.

Na pesquisa estimulada, onde os nomes dos candidatos são apresentados, André lidera com 47,1%, e Evandro tem 44,2%. Votos brancos ou nulos somam 5,1%, e 3,6% dos entrevistados não souberam ou não responderam.

Na pesquisa espontânea, onde os candidatos não são mencionados, André tem 37%, contra 35,8% de Evandro. Brancos ou nulos somam 6%, e 21% não souberam ou não responderam. Outros nomes foram citados por 0,2% dos eleitores.

COMPARATIVO

Em comparação com a pesquisa estimulada anterior do Instituto Paraná, divulgada em 17 de outubro, ambos os candidatos tiveram pequenas quedas. No entanto, houve um aumento nos votos brancos, nulos e no número de eleitores indecisos.

– André Fernandes: 47,1% (-0,5%)

– Evandro Leitão: 44,2% (-0,2%)

– Não sabem: 3,6% (+0,3%)

– Branco/nulo/não vai votar: 5,1% (+0,3%)

REJEIÇÃO

Em relação ao nível de rejeição, Evandro Leitão lidera com 45,6%, enquanto André Fernandes tem 43,2%. Além disso, 7,1% dos entrevistados afirmaram que poderiam votar em ambos os candidatos, e 6,8% não souberam ou não responderam.

Comparando com a pesquisa anterior, Evandro teve uma queda de 2,9 pontos percentuais na rejeição, passando de 48,5% para 45,6%. André também registrou uma redução, caindo de 44,4% para 43,2%, uma diferença de 1,2 pontos percentuais. O número de eleitores que afirmaram poder votar nos dois candidatos subiu de 5,5% para 7,1%, e o índice dos que não souberam ou não responderam aumentou de 3,3% para 6,8%.

A pesquisa foi encomendada pela Rede Plus FM e pelo portal CN7, com 1.000 entrevistas realizadas entre os dias 20 e 23 de outubro. O nível de confiança é de 95%, e o levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número CE-03394/2024.