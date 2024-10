Pesquisa Paraná: André Fernandes tem 48% contra 43% de Evandro Leitão - TV Jangadeiro

A pesquisa eleitoral do Instituto Paraná, divulgada nesta sexta-feira (11), mostra André Fernandes (PL) com 48,1% das intenções de voto para a Prefeitura de Fortaleza no segundo turno das eleições. Já Evandro Leitão (PT) aparece com 43%.

Os votos em branco ou nulo somam 4,9%; não sabem ou não responderam correspondem a 4% dos entrevistados. A margem de erro do levantamento é de 3,5%.

Foram ouvidos 800 eleitores entre os dias 7 e 10 de outubro. A pesquisa, encomendada pelo Portal CN7 e Rede Plus FM, está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o n.º CE-02898/2024.

No primeiro turno, realizado no último domingo (6), André Fernandes alcançou 40,20% dos votos válidos, enquanto Evandro Leitão obteve 34,33%. O segundo turno está marcado para o dia 27 de outubro.