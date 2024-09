Pesquisa Jangadeiro/Ideia revela empate técnico entre os quatro candidatos mais bem posicionados - TV Jangadeiro

A uma semana da votação do primeiro turno, a pesquisa eleitoral Jangadeiro/Ideia para a Prefeitura de Fortaleza aponta que o candidato André Fernandes (PL) lidera a intenção de votos com 23% de preferência entre os entrevistados. Em seguida, estão Evandro Leitão (PT) com 22%, Capitão Wagner (União Brasil) com 21% e José Sarto (PDT) com 20%.

Considerando a margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos, há um empate quádruplo entre os candidatos melhor posicionados.

EVOLUÇÃO

Em comparação à pesquisa Jangadeiro/Ideia divulgada em 19 de setembro, a nova rodada indica uma tendência de crescimento para André Fernandes e Evandro Leitão, enquanto Capitão Wagner e José Sarto oscilaram negativamente. Sarto oscilou dentro da margem de erro, e Wagner acima.

REJEIÇÃO:

Sarto: 31%

Capitão:27%

Evandro: 23%

André: 21%

Pesquisa espontânea:

O levantamento foi realizado entre os dias 24 e 28 de setembro, com a participação de 1.000 homens e mulheres, maiores de 16 anos, residentes e aptos a votar em Fortaleza. Com um índice de confiança estimado em 95%, a pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo CE-08888/2024.