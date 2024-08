» Pesquisa Atlas em Juazeiro: Glêdson lidera com 57,1% contra 40,1% de Fernando Santana

O prefeito de Juazeiro do Norte e candidato à reeleição, Glêdson Bezerra (Podemos), lidera a pesquisa de intenções de voto na cidade, com 57,1% dos votos válidos. Ele é seguido por Fernando Santana (PT), com 40,1%. Sued Carvalho (UP) detém 2,8%.

Os dados são da pesquisa AtlasIntel, contratada pela rádio O POVO CBN Cariri e divulgada nesta segunda-feira (19). A pesquisa não incluiu o candidato Lino Alves (PCO), que só se registrou candidatura após o registro da pesquisa.

📊 VOTOS VÁLIDOS

Glêdson Bezerra (Podemos): 57,1%

Fernando Santana (PT): 40,1%

Sued Carvalho (UP): 2,8%

📊 VOTOS TOTAIS

Glêdson Bezerra (Podemos): 54,3%

Fernando Santana (PT): 38,1%

Sued Carvalho (UP): 2,6%

Não sei: 1,1%

Voto Branco/nulo: 3,9%

A margem de erro do levantamento é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa foi realizada com 800 respondentes entre os dias 13 e 18 de agosto. O nível de confiança é de 95%.

A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número CE-01510/2024.