» Para proteger dados dos clientes e evitar fraudes, Cagece oferece fatura simplificada no aplicativo

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) agora oferece a emissão da fatura mensal simplificada, por meio do aplicativo ‘Cagece App’, disponível para Android e IOS. A funcionalidade oculta informações sensíveis do titular do contrato, como o nome do titular e endereço completo.

A fatura contém somente parte do endereço, número de inscrição, datas de emissão e vencimento, valor a ser pago, assim como o código de barras e QR Code para pagamento por pix.

A iniciativa foi idealizada para evitar que informações pessoais fiquem vulneráveis a possíveis fraudes. Pelo aplicativo, os clientes têm acesso a outros serviços sem a necessidade de cadastrar usuário e senha, como as opções de informar vazamento, denunciar fraudes ou solicitar de reparos.

A nova opção de fatura não exclui o modelo tradicional, que continua sendo emitido em todos os canais de atendimento disponíveis, como o aplicativo Cagece App (disponível para Android e iOS), a Central de Atendimento (0800.275.0195), ou por meio da Gesse, assistente virtual que atende no portal da companhia (www.cagece.com.br).

SAIBA COMO SOLICITAR

1. Baixe o aplicativo “Cagece App” (disponível para Android e IOS). Caso já tenha instalado, atualize;

2. Na página inicial, antes de acessar a conta do cliente, selecione a opção “Emitir fatura simplificada”;

3. Preencha os campos com o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) do titular do contrato e inscrição do imóvel;

4. Selecione a fatura e escolha a forma de pagamento.