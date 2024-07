» Pais trocam festa de aniversário do filho por doação de mil fraldas a hospital onde bebê ficou internado

Festa de aniversário com gesto de gratidão? Sim! Os pais de um garotinho, que ficou internado após o nascimento, resolveram comemorar o primeiro ano do filho de maneira diferente.

O aniversariante é Levi Leonel. Ao nascer, ele precisou ficar internado no Hospital Regional do Sertão Central, em Quixeramobim. Como forma de gratidão pela saúde do filho, Ana Géssica e Rômulo Leonel voltaram à unidade e doaram mais de mil fraldas para ajudar outras famílias que aguardam, ansiosamente, a alta dos filhos.

“Eu ainda estava no hospital em pleno desespero, e prometi que – se o Levi se curasse e voltasse para casa – em vez de gastar com festa, a gente iria fazer uma doação”, conta Géssica.

No período em que o filho esteve internado, a mãe lembra de ter encontrado outras pacientes que não tinha condições de comprar fraldas para os recém-nascidos. “Aí eu disse pro meu marido: não vamos fazer festa não, vamos doar fralda”.

Natural de Iguatu, a família cruzou cerca de 180 quilômetros justamente no dia em que Levi completou o primeiro ano, para fazer a doação, neste mês de julho. Foram entregues 51 pacotes de fraldas descartáveis, totalizando 1.200 unidades, ao setor de Serviço Social, que fará o repasse aos bebês internados, de acordo com a necessidade.