» Pai escreve bilhete e devolve motocicleta roubada pelo filho: “desculpa pela vergonha”

Um bilhete do pai de um homem que teria furtado uma motocicleta foi encontrado junto com o veículo em um matagal da cidade de Camocim, no interior do Ceará. Na mensagem, ele pede desculpas pelo filho. A Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada e recuperou moto.

O caso aconteceu no domingo (11), quando foi comemorado o Dia dos Pais.

“Desculpa pelo meu filho. Eu sofro muito pelas drogas dele. Essa foi mais uma decepção que ele me deu. Peço de coração que não faça mal com ele. Ele já foi preso uma vez. Apanhou muito. Não quero isso para ele mais. Como pai estou devolvendo sua moto. Desculpa não entregar pessoalmente. Desculpa pela vergonha”, diz a íntegra do bilhete.

Em nota, a PMCE informou que os policiais foram acionados para ocorrência de uma moto abandonada na Rua Santana, bairro Jardim das Oliveiras. O veículo foi apresentado na delegacia de polícia da cidade para ser restituído ao proprietário.