» Ossada de criança é achada no Aeroporto de Fortaleza em encomenda dos Correios

Uma ossada de uma criança foi encontrada nesta quarta-feira (18) em uma encomenda no Terminal de Cargas do Aeroporto de Fortaleza. O material foi enviado de forma ilícita do Rio de Janeiro para a capital cearense por meio dos Correios, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

De acordo com a SSPDS, a ossada foi identificada pela Receita Federal em um voo oriundo do Rio de Janeiro e encaminhada à Perícia Forense do Ceará (Pefoce) para análise. A identidade da criança ainda não foi formalmente confirmada.

A nota da SSPDS não especifica as circunstâncias em que o material foi encontrado, qual seria a suspeita inicial do caso ou em que ano a criança teria falecido. Também não esclarece exatamente qual parte do corpo foi identificada. Já a assessoria dos Correios informou à Jangadeiro que o material apresenta “características de cabeça humana”.

Os Correios informaram ainda que o conteúdo suspeito foi identificado por seu sistema de segurança, o que levou à imediata notificação das autoridades, incluindo a Receita Federal, a Polícia Civil do Ceará e a Polícia Federal, para análise e investigação. A instituição destacou que está colaborando com o processo, mas não forneceu detalhes adicionais, afirmando que se trata de um tema relacionado à segurança.

A Polícia Civil do Ceará instaurou um procedimento por “crime contra a fé pública”. Conforme o Código Penal, a prática envolve inserir ou omitir informações falsas em documentos com a intenção de alterar a verdade, ou causar prejuízo.

No caso, a ossada foi enviada como se fosse outro tipo de material, configurando uma irregularidade. A pena prevista varia entre um e cinco anos de reclusão e multa, dependendo do tipo de documento utilizado. As investigações continuam para esclarecer as circunstâncias do envio e a origem da ossada.

(Foto: Fraport)