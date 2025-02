» Operação policial cumpre 349 mandados contra membros de organização criminosa no Ceará

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará (Ficco/CE) deflagrou, na manhã desta segunda-feira (24), a Operação Heresia para cumprimento de 349 mandados de prisão preventiva e 216 mandados de busca e apreensão domiciliar contra integrantes de uma organização criminosa com atuação interestadual.

A operação ocorre simultaneamente em 32 municípios de quatro estados, incluindo Fortaleza, Caucaia, Maracanaú, Juazeiro do Norte, Teresina-PI, Mossoró-RN e Itajaí-SC. Ao todo, 1.044 policiais foram mobilizados, com suporte de 243 viaturas e unidades aéreas do Ciopaer.

Com base nas investigações, foi possível identificar alvos prioritários e estruturar uma operação coordenada para a “neutralização de suas atividades ilícitas”.

A Operação é conduzida de forma integrada pelas forças estaduais e federais, reunindo efetivos da Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Secretaria de Administração Penitenciária e demais órgãos de segurança pública.

A operação conta com efetivos da:

• Polícia Federal: 71 policiais, entre delegados, agentes e escrivães;

• Polícia Civil: 480 policiais, incluindo 25 delegados e 109 viaturas;

• Polícia Militar: 408 policiais e 97 viaturas;

• Secretaria de Administração Penitenciária: 36 policiais penais;

• COPOL, CIOPAER e COIN: suporte operacional.

FICCO

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará – FICCO – é composta pela Polícia Federal (PF), Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE), Polícia Militar do Ceará (PMCE), Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN), Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado do Ceará (SAP).

Mais detalhes serão repassados durante coletiva de imprensa, nesta segunda-feira, na Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE).