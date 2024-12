» Operação na Rocinha procura por membros de facção do Ceará que se escondiam na comunidade

Uma operação policial em andamento na Comunidade da Rocinha, Zona Sul do Rio de Janeiro, tem como alvos integrantes da organização criminosa Comando Vermelho do Ceará, que estariam escondidos na região. A ação, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) e da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ), ocorre em apoio à Polícia Civil do Ceará (PCCE).

Segundo a imprensa nacional, pelo menos uma pessoa foi morta e duas pessoas estariam feridas durante tiroteio que ocorreu com a chegada das forças de segurança. Ainda não há informações sobre a identidade das vítimas.

De acordo com o Ministério Público, são cumpridos 34 mandados de prisão e nove de busca e apreensão. Até este momento, foram apreendidos 40 tabletes de cocaína, dois revólveres e 50 munições de armas de fogo.

Participam da ação equipes da Coordenadoria de Segurança e Inteligência do MPRJ (CSI/MPRJ) e do Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPRJ), além do Comando de Operações Especiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro (COE-PMERJ) e da Subsecretaria de Inteligência.