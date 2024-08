» O verdadeiro vencedor do primeiro debate em Fortaleza

➡️ Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião do Jornal Jangadeiro.

QUEM SE EMPOLGOU?

Vou dizer algo que pode parecer um tanto chato, talvez até inadequado para quem acompanha a cena política, mas que é apenas uma constatação pessoal.

O vencedor do debate entre candidatos à Prefeitura de Fortaleza, realizado pela Band, foi o sono. Pelo menos lá em casa foi assim. Não por culpa dos organizadores, pelo contrário, foi tudo muito bacana, mas por causa dos próprios candidatos.

Quem é que pode realmente se empolgar com personagens modulados por marqueteiros? O começo ainda teve aquele sabor da expectativa, mas – depois – com o avançar das horas, já perto do fim, o sono foi implacável. De todo modo, confesso que, apesar das minhas idiossincrasias, os debates são importantes, porque ajudam a mostrar estratégias e tentativas de conexão entre candidatos e o eleitorado.

André Fernandes (PL) mirou em Capitão Wagner (UB), enquanto José Sarto (PDT) visou Evandro Leitão (PT) que, por sua vez, partiu para cima (metaforicamente) de Eduardo Girão (Novo). George Lima (Solidariedade) serviu de apoio ao candidato do PT, enquanto Técio Nunes (PSOL) reclamou da postura dos adversários e da ausência de mulheres na eleição.

Com o passar do tempo, as coisas ficaram mais ou menos previsíveis, pois há nisso tudo um tanto de teatro que já não é mais novidade. Em tempos de radicalismos, todos buscaram mostrar moderação, para não assustar os indecisos.

Até as opiniões sobre os debates são, geralmente, as mesmas. Especialistas afirmam que não é possível cravar categoricamente um vencedor, uma vez que os candidatos falam, sobretudo, para as suas próprias torcidas. O que pode haver são perdedores, quando alguém comete um erro gigantesco, o que não aconteceu.

No final, para os dias seguintes, as equipes de cada candidato editam trechos em que seus assessorados se saíram melhor para mostrar nas redes sociais que venceram os adversários, na esperança de conquistar aqueles eleitores não conseguiram acompanhar o debate, também vencidos pelo cansaço, um profundo cansaço.

▫️Wanderley Filho é colunista de política da Jangadeiro BandNews FM 101.7.