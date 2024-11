» O que a não reeleição de Sarto tem a ensinar para Elmano

➡️ Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião do Jornal Jangadeiro.

Cada eleição é única, mas é inegável que a disputa que passou conversa com a próxima peleja. Em Fortaleza, José Sarto tentou a reeleição e não conseguiu. Daqui a dois anos será a vez de Elmano de Freitas. Considerando ainda que os dois já foram aliados, que estão à frente de estruturas administrativas, que ambos foram apadrinhados por seus lideres partidários, é legítimo pensar sobre algumas similaridades entre esses projetos eleitorais e as lições de 2024 para 2026.

É evidente que um problema de grande potencial para candidatos à reeleição é a falta de brilho próprio. Não digo isso para ofender ninguém, é apenas uma constatação. Na reta final da gestão, Sarto, rompido com o PT, ainda conseguiu algum protagonismo, insuficiente para reverter a imagem apagada consolidada nos anos anteriores.

Eis uma lição: imagem se constrói logo no início da gestão. Uma exceção foi Camilo Santana, cujo primeiro governo ficou marcado por recordes de violência, mas que se recuperou na pandemia, quando soube aproveitar a demanda geral por informações sobre as medidas sanitárias. A regra, porém, é bem conhecida: a primeira impressão é mesmo a que fica.

Daí vem outro ensinamento: mudar a comunicação em cima da hora é confiar muito na sorte. Sarto tentou, mas não houve tempo hábil. As pesquisas em 2024 mostraram que os governos do Ceará e de Fortaleza têm aprovação e rejeição semelhantes. Fica a dica. As circunstâncias podem compensar isso mais adiante, mas aí entramos no terreno do imprevisível.

Um ponto interessante ainda é a formação da base de apoio e da equipe. Quando um apadrinhado é eleito, tem que contemplar indicados dos parinhos. Se ceder muito, pode acabar amarrado. Ou o gestor monta o próprio time administrativo e político, pelo menos nas principais funções, ou acaba refém dos outros.

Por fim, é sempre preciso tomar cuidado com os elogios dos aduladores. Como ensinou o filósofo Plutarco, as lisonjas podem fazer reis confundirem a realidade com miragens.

▫️Wanderley Filho é colunista de política da Jangadeiro BandNews FM 101.7.