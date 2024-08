» Naumi oficializa candidatura à Prefeitura de Caucaia com Priscila Menezes como vice

Naumi Amorim oficializou sua candidatura à Prefeitura de Caucaia pelo PSD, durante convenção partidária neste domingo (4), no Grêmio de Recreio e Estudos de Caucaia. Priscila Menezes (MDB) será candidata a vice-prefeita na chapa. Ela é filha do presidente da Câmara Municipal de Caucaia, o vereador Tanilo Menezes (MDB).

O ex-prefeito do município criticou a atual gestão em várias áreas, como saúde e educação.

“Meu discurso é de uma saúde melhor, que o povo não seja humilhado. Nosso povo de Caucaia, hoje, é humilhado, porque chega num atendimento e não tem um remédio, não tem nada. As ruas cheias de buracos. Os profissionais que trabalham não recebem; o salário é atrasado. É isso que eu luto, para que as crianças tenham merenda melhor nas escolas, pelas areninhas que foram esquecidas na gestão atual. É esse meu compromisso com a população de Caucaia: trabalhar por vocês com honestidade”, declarou o candidato em vídeo gravado logo após a convenção.

Naumi Amorim foi prefeito de Caucaia de 2017 a 2020, quando foi derrotado pelo atual prefeito Vitor Valim (PSB). Além do MDB, ele conta com apoio das siglas Avante, Partido da Mulher Brasileira (PMB), Democrático Cristão (DC), Podemos e Partido Renovação Democrática (PRD).

Vitor Valim optou por não concorrer à reeleição para se dedicar a assuntos pessoais. Ele declarou apoio ao candidato Waldemir Catanho (PT). Também disputa a eleição em Caucaia a Emília Pessoa, pelo PSDB, e o Coronel Aginaldo Oliveira, pelo PL.

CAUCAIA

Com 245.637 pessoas aptas a votar, Caucaia é o segundo maior colégio eleitoral do Ceará, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e pode ter as eleições decididas em um provável segundo turno.