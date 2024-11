» Não foi Cid que rompeu com o governo, foi Camilo que o dispensou. E faz tempo.

➡️ Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do Jornal Jangadeiro.

ALIADO DE HOJE, INIMIGO DE AMANHÃ

Cid Gomes rompeu com Elmano de Freitas e o PT? Um afastamento pacífico, pessoal e não partidário, sem brigas, com toda a polidez? Enfim, um divórcio consensual? Não sei, não… Tenho grande dificuldade de conceber separações sem dedo no rosto, cobranças de fidelidade, um ou outro xingamento, essas coisas. Especialmente na política.

A meu ver, essa versão limpinha foi construída para manter a boa imagem dos envolvidos. Cid faz como o namorado que, ao perceber que levará um fora, se adianta para dizer que foi ele quem terminou o namoro. “Pessoal, eu que terminei! Decidimos que é melhor assim”. E a Camilo Santana (porque o rompimento não é com Elmano, mas com Camilo) interessa evitar a pecha de ingrato, pois foi Cid quem bancou sua indicação para concorrer ao governo estadual.

O fato é que Cid, aos poucos, foi perdendo a influência para indicar nomes nas gestões do PT. A derrota em Sobral acelerou o desgaste. Cid não conseguiu emplacar os vices de Elmano e de Evandro Leitão, em Fortaleza. E sequer foi consultado sobre a indicação do petista Fernando Santana para a presidência da Assembleia Legislativa. A situação coloca em dúvida até mesmo o apoio do governo para uma tentativa de reeleição ao Senado. No fim, não foi Cid que pediu para sair, foi Camilo que o dispensou.

E ao dizer que o rompimento é uma decisão pessoal, o senador apenas confirma seu isolamento, pois sabe como ninguém que o fisiologismo falará mais alto, mantendo PSB e parte do PDT na base governista.

Eu sei que é chato dizer que falta de aviso não foi, mas Ciro Gomes alertou o irmão para o caráter hegemônico do petismo, que, se puder, fica com os principais postos de comando e deixa aos aliados somente o segundo escalão. E olhe lá! Se isso será o suficiente para uma reaproximação familiar, é o que veremos.

Como dizia Maquiavel, o aliado de hoje é o inimigo de amanhã.

▪️ Wanderley Filho é colunista de política da Jangadeiro BandNews FM 101.7.