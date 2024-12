» Ministério da Saúde vai receber reforço de 8 milhões de doses de vacina contra a Covid-19

O Ministério da Saúde vai receber mais de 8 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. O montante é suficiente para manter os estoques abastecidos por até seis meses. Nas próximas semanas, chegará um lote de 3 milhões de doses destinadas ao público acima de 12 anos. Para as crianças, serão aproximadamente 2 milhões de doses. As entregas devem ocorrer na primeira quinzena de dezembro.

🦠 “O vírus continua circulando. Isso fez com que o ministério mudasse a estratégia da vacinação. Pelo fato da doença não ter um comportamento sazonal, estando presente ao longo de todo ano, disponibilizamos as doses da mesma forma”, salienta o diretor do Programa Nacional de Imunizações (PNI), Eder Gatti.

O cronograma conta ainda com a entrega do primeiro lote de vacina contra cepa JN.1. O recebimento, de 3 milhões de doses, contempla doses para bebês, pediátricas e adultos. As vacinas serão distribuídas aos estados de acordo com a demanda e capacidade de armazenamento.

💉 “A vacinação é a prioridade máxima do Ministério da Saúde, o que reflete nos nossos números. O aumento da cobertura continua sendo uma realidade. Não se pode falar de desabastecimento de vacina no Brasil”, destacou a ministra da saúde Nísia Trindade.

AUMENTO DE CASOS NO CEARÁ

O número de casos de Covid-19 aumentou cerca de 25% no Ceará na última semana, disse o secretário executivo de Vigilância em Saúde da Sesa, Antonio Lima Neto (Tanta), em entrevista à Rádio Jangadeiro BandNews FM 101.7, na última sexta-feira (29).

Segundo Tanta, esse aumento está relacionado à circulação de subvariantes do SARS-CoV 2. “A gente investigou e percebeu que havia duas novas subvariantes circulando em Fortaleza. O que significa que esse aumento é muito associado a circulação realmente de novas subvariantes, embora a gente não esteja observando casos assim mais graves”.