» Mais de 300 mil pessoas precisam regularizar CadÚnico para continuar recebendo BPC

Mais de 300 mil pessoas precisam se inscrever ou regularizar sua situação no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) para continuar recebendo o Benefício de Prestação Continuada (BPC). O prazo varia conforme o tamanho do município onde você mora.

Para quem vive em cidades com até 50 mil habitantes, o prazo de regularização é de 45 dias. Já os moradores de municípios com mais de 50 mil habitantes, têm um prazo maior: 90 dias. Esses prazos começam a contar a partir da notificação oficial que você recebe, que pode ser feita pela sua agência bancária ou por outros canais.

As notificações para a realização desta regularização começaram em agosto.

“Fique atento aos seus extratos e às comunicações oficiais do governo”, alerta o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

Desde 2016, para receber o BPC, é necessário estar inscrito no Cadastro Único e atualizar os dados a cada dois anos. Segundo o MDS, mais de 200 mil pessoas já regularizaram suas situações pendentes.

Atualmente, o programa beneficia mais de 6,02 milhões de cidadãos de baixa renda, que têm uma renda familiar per capita igual ou inferior a um quarto do salário mínimo. Os beneficiários recebem um salário mínimo por mês.

Se você teve o BPC bloqueado por falta de inscrição no Cadastro Único, ligue para o telefone 135, que é o canal oficial do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Esse procedimento pode desbloquear seu benefício em até 72 horas. Durante a ligação, informe que você está regularizando sua situação no Cadastro Único. A central 135 atende chamadas gratuitas, tanto de celular quanto de telefone fixo.