» Mais de 11 mil detentos no Ceará realizam provas de conclusão do ensino fundamental e médio

Mais de 11 mil detentos do sistema prisional do Ceará participam, nesta terça (29) e quarta-feira (30), do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja PPL), em busca da certificação de conclusão do Ensino Fundamental e Médio enquanto cumprem suas penas.

As provas acontecem em 24 unidades prisionais na Região Metropolitana de Fortaleza e no interior. Realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o Encceja oferece a chance de finalizar os estudos para quem não pôde concluí-los na idade regular. Além da certificação, o exame é uma oportunidade para transformação pessoal e profissional dos internos.

Os resultados estão previstos para dezembro, e os detentos aprovados poderão receber redução da pena, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça.

– 177 dias a menos para conclusão do Ensino Fundamental;

– 133 dias para o Ensino Médio.

Esse benefício não apenas estimula o estudo, mas também facilita a reintegração social, refletindo um sistema que valoriza ressocialização.

“O Encceja vai além da obtenção de certificados; ele representa uma mudança significativa na vida dos internos, proporcionando-lhes a possibilidade de recomeçar e se reintegrar à sociedade. A realização do Encceja PPL 2024 é um passo crucial na promoção da educação dentro do sistema prisional, reafirmando que todos têm direito à educação e ao acesso a novas oportunidades, independentemente de sua situação”, disse Rodrigo Moraes, coordenador de educação da Secretaria da Administração Penitenciária.

SOBRE AS PROVAS

As provas serão aplicadas em dois períodos: pela manhã, das 9h às 13h, e à tarde, das 15h às 20h, com 120 questões distribuídas em quatro áreas. A aplicação conta com o apoio de 150 professores, coordenadores e diretores escolares.

Os exames do Fundamental serão de Ciências Naturais, Matemática, Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Artes, Educação Física, Redação, História e Geografia. Já os do Ensino Médio, seguirão o formato do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

(Foto: Pablo Pedraza)