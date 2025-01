» Mais de 1 bilhão de chamadas de telemarketing incomodam brasileiros por mês, diz Anatel

Os brasileiros enfrentam uma avalanche de chamadas indesejadas de telemarketing, com mais de 1 bilhão de tentativas por mês, segundo dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Apesar de esforços para conter a prática, o problema persiste e afeta milhões de usuários.

Desde junho de 2022, quando foram implementadas regras para restringir o telemarketing abusivo, cerca de 184,9 bilhões de chamadas inoportunas foram bloqueadas na rede de 26 operadoras monitoradas. Mesmo assim, apenas 85% das ligações são interceptadas, permitindo que 15% ainda cheguem aos consumidores.

Entre 2023 e 2024, houve um aumento no volume de chamadas abusivas. Nos primeiros sete meses de 2024, 82,52 bilhões de ligações foram barradas, superando os 76,11 bilhões bloqueados no mesmo período de 2023.

De acordo com a Anatel, trata-se de empresas que realizam ao menos 100 mil chamadas diárias com o uso de robôs. Essas ligações duram, em média, seis segundos e são interrompidas automaticamente se não houver resposta imediata para redirecionamento a um atendente ou mensagem gravada.

❌📞COMO BLOQUEAR?

Os consumidores podem se cadastrar no Não Me Perturbe, uma lista nacional que bloqueia chamadas de telemarketing de empresas de telecomunicações e instituições financeiras, como as que oferecem empréstimos e cartões consignados.

Para aderir, basta acessar o site (www.naomeperturbe.com.br), preencher os dados solicitados e aguardar até 30 dias para o bloqueio ser efetivado. Empresas como Claro, Oi, Tim, Vivo, Caixa, Bradesco, Santander e outras estão cadastradas na iniciativa.