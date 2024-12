» Maioria dos brasileiros tem mais medo da polícia do que confiança nela, diz Datafolha

Uma pesquisa Datafolha, divulgada neste domingo (22), revelou que 51% dos brasileiros acima de 16 anos têm mais medo do que confiança na polícia. A minoria que confia na polícia mais do que tem medo representa 46%.

A pesquisa do Datafolha aponta que o temor tem dado parecido entre gêneros 56% entre mulheres e 52% entre homens. Há, no entanto, diferenças entre pretos 59%, ante 45% entre brancos. As margens de erro nesses segmentos variam de 3 a 5 pontos percentuais.

No caso de quem tem mais confiança nos agentes de segurança do que medo, as taxas mais altas estão entre: homens (52%), moradores da região Sul (57%), brancos (53%) e os eleitores de Bolsonaro no 2º turno da eleição presidencial de 2022 (58%), ante 38% entre os eleitores de Lula. As margens de erro nesses segmentos variam de 3 a 6 pontos.

Foram ouvidas 2.002 pessoas, de 16 anos ou mais, em 113 municípios de todo o país entre 12 e 13 de dezembro deste ano. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

O Datafolha também mostrou que a maioria da população (63%) disse ter tomado conhecimento sobre os recentes casos de violência policial registrados em São Paulo. Uma parcela de 37% declarou não ter conhecimento acerca dos casos.