» Luiziane e Evandro se unem para lançar candidatura de Catanho em Caucaia

A convenção partidária que oficializou a candidatura de Waldemir Catanho à Prefeitura de Caucaia reuniu no mesmo palanque a deputada federal Luizianne Lins e o deputado estadual Evandro Leitão, que disputaram a indicação do Partido dos Trabalhadores (PT) para a eleição deste ano em Fortaleza e não se encontraram publicamente desde então.

Atuando como coordenadora do Programa de Governo do Catanho, a preterida também dividiu o palco com outros ex-aliados que articularam a escolha de Evandro: o ministro da Educação, Camilo Santana, e o governador do Ceará, Elmano de Freitas.

O evento foi realizado na noite deste domingo (4), no Ginásio Cazuzão. A chapa, composta pelo vereador Vanderlan Alves (Republicanos) como candidato a vice-prefeito, ainda conquistou o apoio do atual gestor municipal, Vitor Valim (PSB), que optou por não concorrer à reeleição para se dedicar a assuntos pessoais.

Em discurso, o candidato agradeceu aos padrinhos políticos e destacou as prioridades de seu eventual mandato, caso seja eleito.

“Vamos dar continuidade aos avanços. Vamos melhorar com o apoio do presidente Lula, do ministro Camilo e do governador Elmano. Vamos melhorar a educação, continuar construindo estradas e promovendo políticas sociais para a nossa juventude, para que ela não se envolva com coisas erradas. Vamos dar continuidade às políticas voltadas para as mulheres. Nós vamos fazer mais”, declarou.

Com críticas ao adversário Naumi Amorim (PSD), o petista prometeu uma administração participativa.

PERFIL:

Waldemir Catanho é jornalista formado pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e tem experiência nos bastidores da política cearense. Ele trabalhou como secretário de Articulação Política do Governo do Estado e recebeu a aprovação da alta cúpula do PT.

Com 245.637 pessoas aptas a votar, Caucaia é o segundo maior colégio eleitoral do Ceará, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e pode ter as eleições decididas em um provável segundo turno.