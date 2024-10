» Lesões por caravelas nas praias voltam a subir e elevam em 10 vezes o número de atendimentos em UPA

A Unidade de Pronto Atendimento da Praia do Futuro registrou dez vezes mais atendimentos de ferimentos ocasionados por caravelas, nos últimos dois meses. Enquanto entre janeiro e junho foram contabilizados cerca de três atendimentos por mês, no mês de julho foram registradas 29 ocorrências, e em setembro, 39.

Em geral, a época de reprodução das caravelas é durante o outono, ou seja, de 20 de março até 20 de junho. O período de forte ventania no Ceará, que ocorre de agosto a outubro, faz com que elas sejam transportadas até a areia da praia e atinjam os banhistas. Na Praia do Futuro, predomina a caravela portuguesa, que possui coloração que varia do azul ao violeta.

Além de possuir faixa de praia extensa, a Praia do Futuro tem um grande fluxo de banhistas, o que promove maior risco de acidentes. A UPA Praia do Futuro é a unidade de saúde mais próxima da praia, o que colabora para que as vítimas se direcionem até ao local.

💬“As principais reações são dores com sensação de queimação e vermelhidão no local da ferida. Em casos de acidente com caravelas, não se deve colocar água doce e nem areia no local da ferida. Para amenizar a dor, é indicado utilizar vinagre branco, pois o líquido possui ácido que neutraliza a toxina liberada pelas caravelas”, recomenda a médica da UPA Praia do Futuro, Liana Galvão.

Porém, em casos mais graves, essas ações não são suficientes e é necessário se deslocar até uma unidade de urgência e emergência para receber atendimento adequado. “Algumas pessoas possuem alergia à toxina liberada pelas caravelas e isso pode ocasionar uma grave crise alérgica com risco de parada cardíaca. Portanto, em caso de sintomas como falta de ar e dor abdominal, a vítima deve ir até a UPA para receber atendimento”, complementa a médica.