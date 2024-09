INSS tem quatro tipos de aposentadorias; entenda como se programar com as novas regras - TV Jangadeiro

A aposentadoria é o sonho de muitos trabalhadores, mas, para a maioria, parece uma realidade distante. Segundo especialistas, o planejamento é a chave para garantir uma aposentadoria segura e confortável. Para quem deseja se preparar para este momento, é importante estar atento às regras vigentes e explorar alternativas que garantam segurança financeira no futuro.

Atualmente, o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) oferece quatro tipos de aposentadoria: por idade, por tempo de contribuição, por invalidez e a aposentadoria especial, que é destinada a trabalhadores em condições de risco.

Além de entender as regras da aposentadoria pelo INSS, é importante considerar a possibilidade de complementar essa renda com outros investimentos. O planejamento financeiro a longo prazo, como a contratação de planos de previdência privada, pode ser uma excelente alternativa para garantir um valor adicional no futuro.

📲 Veja o que diz a advogada Vivania Sampaio, especialista em direito do trabalho e previdenciário.