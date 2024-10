Governo planeja lançar Pé-de-Meia universitário em 2025, diz Camilo Santana - TV Jangadeiro

O Governo Federal planeja lançar o programa Pé-de-Meia universitário em 2025, com o objetivo de oferecer apoio financeiro a estudantes de baixa renda do ensino superior. A informação é do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), que destacou que o projeto seguirá o modelo já adotado para alunos do Ensino Médio.

“Este ano, estamos universalizando a assistência estudantil para alunos indígenas e quilombolas nas universidades federais. Aumentamos em 60% os recursos das federais para a assistência estudantil. No PAC, estamos garantindo restaurante a todos os institutos federais. Mas não é só construir o restaurante, é manter funcionando. É garantir a alimentação para o aluno, um local em que ele possa se alojar ou pagar um aluguel. Vem aí o Pé-de-Meia do ensino superior”, afirmou em entrevista ao O Globo.

Segundo o ministro, a proposta já está sendo discutida com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Ele já está empolgado”, comentou. Camilo destacou ainda a importância de integrar melhor as políticas públicas voltadas à educação, como o ProUni. Segundo ele, muitos alunos acabam abandonando o curso “porque às vezes não tem onde morar”.

“Podemos identificar onde é que estão os gargalos, as dificuldades para garantir que esse aluno realize o seu sonho de ir para a universidade”, acrescentou.

Atualmente, o governo oferece R$ 200 mensais e R$ 1 mil ao final de cada ano para alunos do ensino médio, formando uma poupança de R$ 9,2 mil. No entanto, o ministro ainda não divulgou detalhes sobre o funcionamento ou os valores do Pé-de-Meia universitário.

Sobre os resultados do Pé-de-Meia, afirma que uma avaliação detalhada só será feita no fim do ano. “Mas a informação que temos, de algumas redes, é que aumentou a frequência dos alunos. Em muitas redes, voltaram a partir do programa. Não tenho dúvida de que trará resultados importantes”.

Camilo também comentou sobre a discussão em torno do uso de celulares nas escolas, defendendo a utilização dos aparelhos apenas para fins pedagógicos. A proposta de restrição está em análise, com o apoio do presidente.