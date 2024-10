» Governo do Ceará anuncia gratificação de até R$ 1,4 mil a novas categorias da área da saúde

O governador Elmano de Freitas (PT) anunciou, durante uma transmissão nas redes sociais, o envio de mensagem à Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) que garante a Gratificação de Desempenho Individual (GDI) às categorias da saúde que ainda não tinham esse direito. A depender da categoria, os servidores podem receber até R$ 1.484,97.

💬 “Vai beneficiar categorias como as de auxiliar de gestão de saúde, analista de gestão da saúde, bombeiros do SAMU 192. Fará essas pessoas, que não têm direito a essa gratificação, passarem a ter e é mais do que justo, porque vocês ajudam a aumentar a nossa capacidade de atendimento à população na área da saúde”, declarou.

As gratificações variam de acordo com a categoria:

* R$ 742,49 (nível elementar);

* R$ 1.113,73 (nível médio);

* R$ 1.484,97 (nível superior).

👨‍🏫 NOMEAÇÃO DE PROFESSORES

O governador também falou sobre a nomeação de 35 professores efetivos para a Universidade Estadual do Ceará (Uece). Os docentes ocuparão os cargos de professor assistente e professor adjunto nos campi da Uece de Fortaleza; Aracati; Canindé; Crateús; Iguatu; Itapipoca; Limoeiro do Norte e Quixadá.