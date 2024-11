» Funcionários de fábrica de calçados alegam surto de intoxicação gastrointestinal em Morada Nova

Funcionários de uma fábrica de calçados em Morada Nova, no Ceará, alegaram surto de intoxicação gastrointestinal após consumir alimentos e água fornecidos pela empresa. Vários trabalhadores da Coopershoes apresentaram sintomas como náusea, vômito e diarreia no mesmo período, deixando a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região lotada.

À Jangadeiro, o secretário municipal de Saúde, Luiz Carlos da Silva, e a gestora da UPA, Emanuella Maria Machado, confirmaram o aumento no número de atendimentos relacionados à doença. Eles informaram ainda que as vigilâncias sanitárias municipal e estadual estão conduzindo investigações e realizaram coletas emergenciais de amostras de água e alimentos na fábrica, que foram enviadas ao Laboratório Central de Saúde Pública do Ceará.

“A Vigilância em Saúde do Ceará, em conjunto com a Secretaria da Saúde de Morada Nova, está conduzindo investigações rigorosas para esclarecer a suspeita de contaminação ocorrida na Coopershoes. Reiteramos que todos os pacientes estão sendo atendidos na UPA de Morada Nova e recebem toda assistência necessária”, disse a Secretária de Saúde em nota.

Em resposta à equipe de jornalismo da Jangadeiro, a Coopershoes informou que, ao tomar conhecimento da procura de moradores nos postos de saúde, notificou imediatamente a Secretaria de Saúde da cidade nesta quinta-feira.

“No mesmo dia, a Vigilância Sanitária realizou uma inspeção nas instalações da empresa para verificar possíveis fontes de preocupação. Estamos aguardando os resultados dessas análises e, assim que forem disponibilizados, compartilharemos todas as informações com os órgãos responsáveis, reafirmando nosso compromisso com a segurança e o bem-estar de nossos colaboradores e da comunidade”, disse.

Uma funcionária, que alegou ter os sintomas e prefere não se identificar, contou à nossa equipe que “sempre achei horrível a água de lá, com um gosto estranho. Eu tomava porque não tinha outra opção, mas sempre com muito medo, pois já tive bactéria no estômago. A empresa só permitia usar a garrafa fornecida por ela e não aceitava trazer água de fora”.